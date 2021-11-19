Gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları yukarı yönlü hareketiyle beraber milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Son ayların zirve rakamına ulaşan sarı metalin gram fiyatı bu sabah saatlerinde yine yükselişe devam ediyor.

Yatırımcılar ise "Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam eder mi?", "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Önümüzdeki günlerde altının izleyeceği yön bu kapsamda merak ediliyor.

Peki, 19 Kasım 2021 Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? İşte canlı ve güncel rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 665,16

SATIŞ(TL) 665,29

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 1.054,00

SATIŞ(TL) 1.090,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.107,00

SATIŞ(TL) 2.187,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 4.216,00

SATIŞ(TL) 4.342,00

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?



Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hız kesmeden devam ediyor ve yatırımcıların gözü gelecek günlerde yaşanacak gelişmelere döndü. ​Bu doğrultuda da uzmanların yaptığı yorumlar önem taşıyor. Ardı sıra açıklama yapan uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki fikirlerini yatırımcılara iletiyor.

Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi ile birlikte dolar kurunda ve beraberinde altın fiyatlarında geri çekilmeler mümkün görünüyor.

Uzmanlar altın almayı düşünenlerin panik yapmadan beklemesini tavsiye ediyor.

Kaynak: Yeni Şafak