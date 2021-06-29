Gram altın fiyatları düştü mü?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın yatırımcısını sürekli olarak fiyatları araştırmaya yönlendiriyor. Peki gram altın fiyatlarında son durum nedir?
Altın-Döviz 29.06.2021, 08:41
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününü düşüş ile kapattı. Altın fiyatlarında uzun süre hakim olan yukarı yönlü hareketin durması ve son haftada düşüş yaşanması nedeniyle yatırımcılar gözlerini canlı altın fiyatlarına çevirdi. Peki, bugün Cumhuriyet, Yyarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para? İşte 29 Haziran Salı altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 495,88
SATIŞ(TL) 495,98
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 804,00
SATIŞ(TL) 818,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.607,00
SATIŞ(TL) 1.636,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.208,00
SATIŞ(TL) 3.260,00
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