Gram altın fiyatları düştü mü?

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününü düşüş ile kapattı. Altın fiyatlarında uzun süre hakim olan yukarı yönlü hareketin durması ve son haftada düşüş yaşanması nedeniyle yatırımcılar gözlerini canlı altın fiyatlarına çevirdi. Peki, bugün Cumhuriyet, Yyarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para? İşte 29 Haziran Salı altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 495,88

SATIŞ(TL) 495,98

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 804,00

SATIŞ(TL) 818,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.607,00

SATIŞ(TL) 1.636,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.208,00

SATIŞ(TL) 3.260,00

Yeni Şafak