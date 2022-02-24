Gram altın güne nasıl başladı?
Spot piyasada gram altın alış fiyatı 860,99 lira, satış fiyatı 863,16 liradan işlem görüyor.
Altın-Döviz 24.02.2022, 08:58
Piyasada altının gramı güne yükseliş başlamasıyla 860,99 liradan alınırken satış fiyatı ise 863,16 liradan işlem görüyor.
Ons altın fiyatı, Rusya'nın Ukrayna'da askeri harekatı başlatmasının ardından 1950 dolar seviyesine dayandı.
Ons altın fiyatı an itibariyle 1939 dolar seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 1377,66 lira, satış fiyatı 1413,70 lira seviyesinde bulunuyor.
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