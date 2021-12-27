Gram altın kaç lira?
Yeni haftanın ilk işlem gününde altının onsu 1.809 dolar seviyelerinde seyrederken, bir gram altın 671 TL'den satılıyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artışla 1,809.95 dolara yükseldi. Spot altın geçen hafta, bir ay içinde ilk kez 1,800 doların üzerinde kapanmıştı.
Gram altın, alış 665 TL, satış 671 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 771 TL. 100 TL düşüş gerçekleşti.
Çeyrek altın, alış 1085 TL, satış 1107 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.274 TL. 167 TL düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını, alış 4.462 TL, satış 4.507 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.193 TL. 686 TL düşüş gerçekleşti.
Yarım altın, alış 2.168 TL, satış 2.212 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.549 TL. 337 TL düşüş gerçekleşti.
Tam altın, alış 4.381 TL, satış 4.425 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.098 TL. 673 TL düşüş gerçekleşti.
Reşat altın, alış 4.372 TL, satış 4.416 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.087 TL. 671 TL düşüş gerçekleşti.