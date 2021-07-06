Gram altın kritik sınırın üstünde
En son 500 liranın altına düşen gram altın sabah saatleri itibariyle yeniden 500 lira sınırını aşarak 501,50 liradan işlem görüyor.
Altın-Döviz 06.07.2021, 08:52
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Uzun süredir durgunluğunu koruyan sarı metalin anlık grafiği değişiyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyenler Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları sorguluyor. En son gram altın 500 TL'nin altına düşerken, cumhuriyet altın fiyatı 3 bin lira civarında seyrediyor. Anlık olarak değişiklik gösteren altın fiyatları serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, canlı ve anlık alış rakamları merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 501,50
SATIŞ(TL) 501,57
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 811,00
SATIŞ(TL) 826,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.623,00
SATIŞ(TL) 1.653,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.242,00
SATIŞ(TL) 3.293,00
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