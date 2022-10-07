Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 1.023 lira, çeyrek altın 1.685 lira, Cumhuriyet altını 6.855 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.023 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 1.023 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.685 lira, Cumhuriyet altını da 6.855 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,2 azalışla 1.712 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.711 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yüksek faiz ve enflasyon ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin endişelerle piyasalarda dalgalanmaların sürdüğünü belirterek, küresel çapta resesyon uyarılarının da giderek arttığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı istihdam raporunun bugün açıklanacağını aktaran analistler, bu kapsamda eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinden Banka'nın agresif adımlarının iş gücü piyasasında soğumaya yol açıp açmadığına dair sinyallerin alınacağını dile getirdi.

Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerileyeceğine, işsizlik oranının ise yüzde 3,7'de sabit kalacağına işaret ediyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.730 ve 1.750 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.