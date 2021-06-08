Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Altın fiyatlarında artış yaşandı. Bu artış sonrasında altın fiyatlarında yaşanan son değişimleri ise bireyler tarafından merak edilmeye başlandı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haberde yer alıyor. İşte 8 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı...

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 525,98 TL

Gram altın satış fiyatı: 526,07 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı: 836,53 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 856,10 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış fiyatı: 1.667,83 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.712,21 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı: 3.450,68 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.539,61 TL

Milliyet