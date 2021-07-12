Gram altın ne kadar?

Son dönemde altın fiyatları grafiğinde yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle beraber son dakika canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilere göre haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı 501 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 813 TL olarak kaydedildi. Hal böyleyken "12 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu güncel yanıtını arıyor. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde fiyatlarda nasıl bir yön gelişeceğini merak ediyor. İşte son dakika altın fiyatları ve tüm detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 501,49

SATIŞ(TL) 501,58

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 813,00

SATIŞ(TL) 828,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.625,00

SATIŞ(TL) 1.655,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.244,00

SATIŞ(TL) 3.298,00