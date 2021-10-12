Gram altın ne kadar oldu

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Altın fiyatları yakından izleniyor. Düğün ve nikah sezonuna paralel bir şekilde çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi yükseldi. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte güncel altın rakamları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 509,13

SATIŞ(TL) 509,22

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 823,00

SATIŞ(TL) 840,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.645,00

SATIŞ(TL) 1.678,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.289,00

SATIŞ(TL) 3.345,00