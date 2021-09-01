Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları her gün canlı ve güncel rakamlarıyla milyonların gündemine geliyor. Çeşitli sebeplerle sarı metal alım ve satımı yapacak olan binlerce vatandaş gün içerisindeki fiyatların takibini yapmaya devam ederken bugün de sabah saatleriyle beraber 1 Eylül altın fiyatları merak konusu haline geldi. Serbest piyasalardan gelen rakamlara göre altının gram fiyatı 485 TL’den işlem görürken çeyrek fiyatının ise 789 TL olduğu kaydedildi. Peki, 1 Eylül Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 485,01

SATIŞ(TL) 485,06

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 789,00

SATIŞ(TL) 801,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.577,00

SATIŞ(TL) 1.604,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.138,00

SATIŞ(TL) 3.193,00