Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu ?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 997 lira seviyesinde işlem seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 997,1 liradan tamamladı.

Dolar endeksinin 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.699,4 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelindeki enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği yönündeki beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ECB'nin faiz kararı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret açığı ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.680 ve 1.660 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.