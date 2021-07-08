Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Kapalıçarşı altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği bugün de devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel ve canlı rakamları merak ediyor. Son günlerde anlık değişiklikler gözlemlenirken gram altın fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları oldukça hareketlendiriyor. Öte yandan cumhuriyet altını 3 bin 200 lira civarında işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 501,97

SATIŞ(TL) 502,08

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 812,00

SATIŞ(TL) 827,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.625,00

SATIŞ(TL) 1.655,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.244,00

SATIŞ(TL) 3.296,00