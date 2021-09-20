Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları son dönemdeki hareketli grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşılırken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanıyor. Hal böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 486,36

SATIŞ(TL) 486,44

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 793,00

SATIŞ(TL) 802,00

20 EYLÜL YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.586,00

SATIŞ(TL) 1.603,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.153,00

SATIŞ(TL) 3.195,00