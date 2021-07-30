Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

ABD Merkez Bankası Fed'in politikasında değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasının ardından altın fiyatları güçlenirken dolar tarafında düşüş yaşandı.

Ons altın fiyatları güçlenmeye başladı. Fed'in varlık alımı ve faiz oranlarına ilişkin yakın zamanda değişiklik yapmayacağı mesajları altın fiyatlarını desteklemeye başladı.

Ons altın 1831 doları aştı. Saat 08:15 itibariyle 1827 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük seviye olarak da 1826 dolar görüldü.

DOLAR GÜÇ KAYBEDİYOR

Küresel piyasalarda doların güç kaybetmesi nedeniyle altına olan ilgi arttı. Analistler 1832 dolar seviyesinin aşılması halinde 1870 dolar seviyelerine yükselişin gerçekleşebileceğine dikkat çekiyorlar.

GRAM ALTIN DOLARDAN ETKİLENİYOR

Gram altın fiyatları ise ons altındaki yükselişe ayak uyduramıyor. Dolar kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını 500 liranın altında tutmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı an itibarıyla 497 liradan işleme alınıyor. Gram altında an itibarıyla düşüş söz konusu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 807,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 823,10 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın üstüne çıkan Cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.219,70 satış fiyatı ise 3.279,70 TL.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.612, 90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.645,10 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 451,54 satış fiyatı ise 454,65 liradan işlem görüyor. (CNN Türk /Hürriyet)