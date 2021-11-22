Gram ve çeyrek altın kaç lira?

Geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlayan altının ons fiyatının bin 847 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 661 liraya kadar çıkarak rekor kırdı.

1.058 lirayı gören çeyrek altın ise tarihi zirvesini gördü.

Peki, altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde ne kadar oldu? İşte 22 Kasım gram, çeyrek, yarım altın fiyatları..

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 664,07

Gram altın satış: 664,19

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.057,00

Çeyrek altın satış: 1.086,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.115,00

Yarım altın satış: 2.171,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 4.230,93

Tam altın satış: 4.313,66

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 4.386,00

Cumhuriyet altını satış: 4.452,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 4.408,00

Ata altın satış: 4.466,00