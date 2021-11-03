Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Bir süredir yatırımcıların adeta gözünün kulağının çevrildiği altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru sert bir yükselişe geçen altın fiyatı, güne yatay seyirde başladı. ONS, düşüş yaşarken gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı başta olmak üzere altın fiyatı da bundan etkilendi. Durum böyle olunca, altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. İşte 3 Kasım altın fiyatlarında güncel rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 550,13

SATIŞ(TL) 550,21

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 875,00

SATIŞ(TL) 901,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.748,00

SATIŞ(TL) 1.811,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.498,00

SATIŞ(TL) 3.609,00