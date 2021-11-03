Gram ve çeyrek altın kaç TL?
Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Kasım2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın-Döviz 03.11.2021, 08:55
Bir süredir yatırımcıların adeta gözünün kulağının çevrildiği altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru sert bir yükselişe geçen altın fiyatı, güne yatay seyirde başladı. ONS, düşüş yaşarken gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı başta olmak üzere altın fiyatı da bundan etkilendi. Durum böyle olunca, altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. İşte 3 Kasım altın fiyatlarında güncel rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 550,13
SATIŞ(TL) 550,21
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 875,00
SATIŞ(TL) 901,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.748,00
SATIŞ(TL) 1.811,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.498,00
SATIŞ(TL) 3.609,00
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