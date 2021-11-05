Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanıyor. Pandemi süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülmesinin dışında özellikle yaz dönemi düğün sezonu ile birlikte hediye amaçlı da kullanıldığı biliniyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal alış ve satış rakamları bu kapsamda önemli olurken bugün gram altın 560 liradan işlem gçrüyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 560,67

SATIŞ(TL) 560,77

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 892,00

SATIŞ(TL) 917,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.783,00

SATIŞ(TL) 1.846,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.567,00

SATIŞ(TL) 3.677,00