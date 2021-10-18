Gram ve çeyrek altın kaç TL?

18 Ekim Pazartesi gününün ilk saatleri itibariyle altındaki hareketlilik araştırma konusu oldu. Yatırım planı olanlar ve hediyelik olarak altın almayı düşünenler, 'Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?' sorusuna yanıt arıyor. Haftanın ilk gününde, henüz piyasalar açılmadan araştırılmaya başlanan “18 Ekim Cumhuriyet, yarım altın fiyatları kaç TL?” sorusu haberimizde yanıt buluyor. İşte 18 Ekim Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 526,54

SATIŞ(TL) 526,65

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 850,00

SATIŞ(TL) 869,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.699,00

SATIŞ(TL) 1.736,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.384,00

SATIŞ(TL) 3.462,00