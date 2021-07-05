Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi sürerken yatırım tercihini altından yana kullanan vatandaşlar "Altın yükselecek mi, düşecek mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, gram altın bugün ne kadar?

5 Temmuz 2021 Pazartesi haftanın ilk işlem günü şu dakikalar gram altın 499,06 lira alış, 499,15 lira satış seviyesinden işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise Haziran ortasından bu yana devam eden 1750 – 1800 arasındaki hareketinin koruyor. Ons altın 1.787,14 dolardan alıcı buluyor.

Peki, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altının fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel alış satış rakamları...

Çeyrek Altın

796,17

814,06



Yarım Altın

1.587,36

1.628,12



Cumhuriyet Altını

3.299,00

3.349,00