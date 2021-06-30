Gram ve çeyrek altında son durum

Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi sorularının yanıtını arıyor. 30 Haziran Çarşamba haftanın üçüncü günü altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? 30 Haziran Çarşamba gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 493,78

SATIŞ(TL) 493,86

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 801,00

SATIŞ(TL) 816,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.600,00

SATIŞ(TL) 1.630,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.196,00

SATIŞ(TL) 3.247,00