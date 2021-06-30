Gram ve çeyrek altında son durum
Son zamanlarda düşüş eğiliminde olan altın fiyatları yatırımcısı tarafından merakla takip ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın-Döviz 30.06.2021, 08:46
Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi sorularının yanıtını arıyor. 30 Haziran Çarşamba haftanın üçüncü günü altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? 30 Haziran Çarşamba gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor?
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 493,78
SATIŞ(TL) 493,86
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 801,00
SATIŞ(TL) 816,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.600,00
SATIŞ(TL) 1.630,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.196,00
SATIŞ(TL) 3.247,00
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