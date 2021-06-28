Gram ve çeyrek altında son durum
Geçen hafta aşağı yönlü bir seyir izleyen gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum...
Altın-Döviz 28.06.2021, 08:46
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceği küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bugün serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilerde gram altın fiyatının 501 TL ile düşüşe geçtiği gözlemleniyor. Anlık olarak alış ve satış fiyatlarında yaşanan gelişmeler ise "28 Haziran bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ile gündeme taşınıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 501,54
SATIŞ(TL) 501,63
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 812,00
SATIŞ(TL) 828,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.623,00
SATIŞ(TL) 1.655,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.242,00
SATIŞ(TL) 3.299,00
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