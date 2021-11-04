Halk dövizden vazgeçmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 28 Ekim ile biten işlem haftasının para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Son haftada yurt içinde yerleşik olan kişilerin döviz mevduatları toplamda 1,6 milyar dolar azalarak 232 milyar 874 milyon dolara geriledi. Toplam mevduatlar içinde son haftada en çok satış 850 milyon dolar ile tüzel kişilerde olurken gerçek kişi mevduatları da 741 milyon dolar azaldı. Yabancı para mevduatlarında gerçek kişi yani hane halkının oranı daha yüksek. Tutar olarak 144 milyar dolara yakın rakam hane halkına, 90 milyar dolarlık kısım ise tüzel kişi yani şirketlere ait. Ekim ayı içinde genel olarak toplam hesaplardaki değişime baktığımızda sınırlı da olsa yükselişin devam ettiğini görüyoruz.

Ekim ayı başında gerçek kişi mevduatları 144,2 milyar dolar iken 28 Ekim'de 142,8 milyar dolara geriledi. Fakat tüzel kişilerde Ekim ayı başında mevduatlar 88,4 milyar dolar iken 28 Ekim'de 90,0 milyara yükseldi. Toplamda döviz mevduatları Ekim ayında 19 milyon dolarlık bir artış göstermiş oldu. Yılın 10 ayında toplam döviz mevduatlarındaki yükseliş devam etti.

Ocak ayı başında toplam döviz mevduatları 235,6 milyar dolar idi. Yıl içi en düşük seviye 221,2 milyar dolar ile Mart ayında görülürken en yüksek seviye ise 238,1 milyar dolar ile Eylül ayında görüldü.

28 Ekim işlem haftasında TL mevduatlarda 1 milyar dolarlık artış oldu ve toplam TL mevduatları 1 trilyon 851 milyar liraya çıktı.

Toplam mevduatlar içinde dövizin payı %54,4'e yükselirken TL'nin payı %45,6 oldu.