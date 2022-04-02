banner39

banner35

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Altın-Döviz 02.04.2022, 17:55
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle bir araya geldi

Bakan Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı.

#nureddin nebati #altın #rafineri #Altın Tasarruf Ekosistemi
Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?