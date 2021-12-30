Merakla beklenen veri açıklandı

TCMB, 2021 yılının en merak edilen haftasına ait para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Bir önceki hafta 6 milyar doların üzerinde artan döviz mevduat hesapları dövizin önce rekor kırıp ardından da haftalık bazda %30'a yakın gerilediği 24 Aralık haftasında 1,18 milyar dolar arttı. Toplam mevduatlar içinde hane halkı yani gerçek kişiler satıcı olurken tüzel kişiler ise alıcı davrandı.

Son haftada gerçek kişilerin döviz mevduatları 429 milyon dolar azalarak 146,08 milyar dolara geriledi. Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise son haftada 1,6 milyar dolar artışla 92,89 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

TL mevduatlardaki değişime baktığımızda ise; 17 Aralık ile biten haftada 60 milyar TL azalarak 1 trilyon 831 milyara gerileyen mevduatlar 24 Aralık haftasında 39 milyar azaldı ve toplam mevduatlar 1 trilyon 791 milyara geriledi.

Dövizin payı yüzde 60'a düştü

Döviz ve TL'den oluşan toplam mevduatlar içinde dövizin payı son haftada %66'dan %60'a geriledi.

Yurt içinde döviz kurlarının rekor kırdığı, USD/TRY kurunun da 18,40 ile tüm zamanların zirvesine çıktığı 20 Aralık gününün devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL korumalı mevduat planını açıklamasıyla kur zirveden %18 geriledi. Dün katıldığı programda bu kadar hızlı düşüş beklemediklerini belirten Hazine Bakanı Nebati, hiçbir müdahale olmadığını, döviz satışlarının etkisiyle kurun düştüğünü belirtti. Geçen hafta 10,25'e kadar gerileyen dolar kuru bu hafta 13,40'a yükseldi.

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