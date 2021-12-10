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Merkez Bankası yeniden dövize müdahale etti

TCMB, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Altın-Döviz 10.12.2021, 14:00
Merkez Bankası yeniden dövize müdahale etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu.

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#merkez bankası #döviz
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