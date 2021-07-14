Serbest piyasada altın fiyatları ne kadar?

Gram altın Dolar/TL ’deki gerilemenin altın fiyatlarındaki yükselişi dengelemesiyle yatay bir seyir izledi.

ABD'de enflasyon Haziran ayında beklentilerin üzerinde bir artışla yıllık yüzde 5,4 olarak gerçekleşirken aylık bazda yüzde 0,9 oldu. ABD'de enflasyon en son Ağustos 2008'de yüzde 5’in üzerinde bulunuyordu.

Wall Street Journal’e verdiği bir röportajda, “Ekonominin yüzde 7 büyümesi ve salgının her geçen gün daha iyi bir şekilde kontrol altına alınmasıyla acil durum önlemlerinin geri çekilmesi için doğru zaman” diyen Bullard, varlık alımının azaltılması için iyi bir durumda olduklarını belirtti.

Ons altın fiyatı

Yeni haftaya delta varyantı endişeleriyle beraber 1.803 dolar civarında başlayen ons altın, salı günü enflasyon verisi öncesi 1.810 dolar civarında seyrediyordu. Ons altın, enflasyon açıklandıktan sonra hafif bir gerileme kaydettikten sonra yeniden yükselerek 1.812 dolara kadar ulaştı.

Gram altın fiyatı

Gram altın, Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının bir süredir birbirini dengelemesiyle dar bir fiyat aralığında işlem görüyor. Geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 508 TL’ye kadar tırmanan ons altın, hafta başından bu yana 502 TL civarında bulunuyor.

Kaynak: Haber7