Şirketlerin döviz mevduatlarında önemli artış

24 Aralık ile biten işlem haftasında 239 milyar dolara çıkarak rekor kıran yurt içi döviz mevduat hesapları, Kur Korumalı Mevduat Sistemi ve dövizdeki düşüşle beraber bu tarihten itibaren gerileme yaşadı. 4 Mart haftasında 214,13 milyar dolara gerileyen döviz mevduatları yaklaşık 3 aylık gerilemenin ardından son haftada 1,9 milyar dolar artarak 216,10 milyar dolara çıktı.

TCMB’nin bugün açıkladığı para ve banka istatistiklerine göre, geçtiğimiz bir hafta içinde yurt içi yerleşiklerden gerçek kişilerin döviz mevduatlarında çok sınırlı değişim olurken tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1,9 milyar dolar artarak 74,72 milyar dolara ulaştı.

Yabancı para mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı Aralık ayında %66’ya kadar yükselmişti. Son haftada ise bu oran %57 oldu. TL mevduatlar ise son haftada 96 milyon TL artarak 2.396 milyar TL’ye yükseldi.

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