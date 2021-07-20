Sterlin 5 ay önceki seviyesine geriledi

İngiltere'de salgın kısıtlamalarının tamamı dün itibarıyla kaldırılırken, ülkede günlük yeni vaka sayısı dün 39 bin 950 oldu. Şu ana kadar 128 bin 727 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, dün de salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19 olarak kayıtlara geçti.

İngiliz sterlini, yeniden açılma adımlarına rağmen artan vaka sayısının yarattığı endişe ile sabah saatlerinde dolar karşısında son 5 ayın en düşük seviyesi olan 1,3628, avro karşısında da son 5 haftanın en düşük seviyesi olan 1,16 seviyesini gördü.

Konuya ilişkin ING Bank tarafından yayımlanan bilgi notunda, "Düşük performansın nedeni, İngiliz hükümetinin yeni karantinalara başvurmadan artan vaka sayılarıyla baş etmekte zorlanacağı yönündeki beklentidir." denildi.

İngiltere'nin Bilim Başdanışmanı Patrick Vallance, hastanelerde tedavisi yapılan Kovid-19 hastalarının yüzde 60'ının hiç aşı yaptırmamış kişilerden oluştuğunu bildirdi.

İngiltere'de normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı.

Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.

AA