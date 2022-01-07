TCMB 5. müdahalede 2 milyar 123 milyon dolarlık döviz satmış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Aralık'ta doğrudan döviz kurlarına yapılan müdahalenin miktarının 2 milyar 123 milyon dolar düzeyinde olduğunu duyurdu.
Altın-Döviz 07.01.2022, 15:40
Merkez Bankası'nın döviz kurlarına yaptığı son müdahalenin miktarı belli oldu.
17 Aralık 2021 tarihinde 2 milyar 123 milyon dolarlık doğrudan döviz satışı yapıldığı açıklandı.
TCMB ilk olarak 1 Aralık 2021'de 844 milyon dolarlık bir satış yapmıştı. Bunu 3 Aralık'ta 504 milyon dolar, 10 Aralık'ta 687 milyon dolar ve 13 Aralık'ta 3 milyar 120 milyon dolarlık müdahaleler izlemişti.
Son rakamla birlikte bankanın Aralık ayında yaptığı tüm müdahalelerin toplamı 7 milyar 278 milyon doları buldu.
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