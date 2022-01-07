TCMB 5. müdahalede 2 milyar 123 milyon dolarlık döviz satmış

Merkez Bankası'nın döviz kurlarına yaptığı son müdahalenin miktarı belli oldu.

17 Aralık 2021 tarihinde 2 milyar 123 milyon dolarlık doğrudan döviz satışı yapıldığı açıklandı.

TCMB ilk olarak 1 Aralık 2021'de 844 milyon dolarlık bir satış yapmıştı. Bunu 3 Aralık'ta 504 milyon dolar, 10 Aralık'ta 687 milyon dolar ve 13 Aralık'ta 3 milyar 120 milyon dolarlık müdahaleler izlemişti.

Son rakamla birlikte bankanın Aralık ayında yaptığı tüm müdahalelerin toplamı 7 milyar 278 milyon doları buldu.