Temmuz ayının ilk gününde altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerinde yaşadığı ani iniş çıkışlar ve son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı 496 TL'den işlem görürken çeyrek ise 803 TL'den alıcı buluyor. Bu noktada özellikle yatırımcılar sarı metalin anlık takibini "1 Temmuz bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gerçekleştiriyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 496,21

SATIŞ(TL) 496,32

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 803,00

SATIŞ(TL) 818,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.605,00

SATIŞ(TL) 1.637,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.207,00

SATIŞ(TL) 3.261,00