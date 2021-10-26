Uluslararası yatırımcılar Türk Lirası hakkında ne düşünüyor?

Türk Lirası'nın değer kaybedeceğine dair beklentiler artarken Güney Afrika randı ve Rus rublesi için düşüşe işaret eden göstergeler son ayların en düşüğünde.

TL'nin dolar karşısında alım satım opsiyonu volatilitesi arasındaki farkı gösteren 25-delta risk reversal göstergesi Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyelerde bulunurken Güney Afrika randı ve Rus rublesi için aynı gösterge son ayların en düşüğünde yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı alması ve yaşanan diplomatik gerginliklerden sonra Türk lirasına olan güven azalmasına rağmen tarihsel olarak bakıldığında Türk lirasının değer kaybedeceğine dair alınan pozisyonlar yüksek seviyelerde bulunmuyor. Bunun en büyük sebebi ise uluslararası yatırımcıların birçoğunun halihazırda Türk lirası pozisyonlarını kapatmış olması.

Dolar/TL, Türkiye’de piyasaların ilk açıldığı saatlerde 9,62’ye kadar yükseldikten sonra Londra’da piyasaların açılmasıyla 9,42’ye kadar geriledi. Dolar kuru, büyükelçi gerginliğiyle beraber Asya piyasalarında haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1'den fazla artış göstererek 9,85 seviyesine kadar tırmandıktan sonra tansiyonun düşmesiyle gerilemişti.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) de gerileyerek 453 baz puan seviyesine inerken 10 yıllık tahvil faizi de yeniden yüzde 20’nin altına geriledi.

Türk lirası, Bloomberg Dolar Spot Endeksi’ndeki yükselişe rağmen değer kazanırken salı günü gelişen ülke para birimlerinin kalanından da pozitif ayrıştı.