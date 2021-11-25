Vatandaş döviz almaya devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para ve banka istatistiklerine göre 19 Kasım ile biten işlem haftasında yurt içinde döviz mevduat hesapları gerçek kişilerde artarken tüzel kişilerde azaldı.

Yurt içinde döviz kurunun rekor yükselişler gösterdiği hafta gerçek kişilerin döviz mevduatları 909 milyon dolar artarak 144 milyar 574 milyon dolara çıktı. Tüzel kişiler yani şirketlerin döviz mevduatları ise son haftada 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 90 milyar 365 milyon dolara geriledi. Toplam mevduatlar son haftada 235,040 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış hesaplamada ise mevduatlar 542 milyon dolar arttı.

TL mevduatlarda son haftada düşüş oldu. 19 Kasım işlem haftasında mevduatlar 1 milyar lira azaldı ve 1 trilyon 889 milyon lira oldu.

Toplam mevduatlar içinde dövizin payı %57,09 oldu, bu oran önceki hafta %55,23 idi. TL'nin payı ise son haftada %44,77'den %42,91'e geriledi.

Bu hafta döviz kurundaki hareketlilik son derece yüksek, Salı günü dolar ve euro kuru %18 yükselerek tüm zamanların zirvesini görmesinin ardından dün %10'a yakın düşüş yaşadı. Bu hafta döviz ve TL mevduatlardaki değişimin daha yüksek olması bekleniyor.

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