1 milyon Kanadalı sapkınlığa karşı ayağa kalktı

Kanada'da LGBT sapkınlığına karşı direniş büyüyor. Amerika kıtasını adeta esir alan LGBT terörü sınırlarını aştı. Aile yapısını hedef alan ve son zamanlarda çocukların cinsel kimliğine ilişkin 'eğitim' adı altında skandal düzenlemelerle normalleştirilmeye çalışılan LGBT dayatması tüm dünyayı ayaklandırdı. Toronto'da "Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş" mitingi düzenlendi. Din, dil, ırk ayırt etmeksizin 1 milyona yakın kişi okullarda cinsiyet kimliğine ilişkin öğretim politikalarına karşı ülke çapında protesto için bir araya geldi.

Aile yapısını hedef alan ve son zamanlarda çocukların cinsel kimliğine ilişkin skandal düzenlemelerle normalleştirilmeye çalışılan LGBT dayatması tüm dünyayı harekete geçirdi.

Amerika kıtasını adeta esir alan LGBT terörü sınırını aştı. Kanada tarafından sapkın LGBT faaliyetlerinin okullarda çocuklara özendirilmesi aileler tarafından öfkeyle karşılandı.

1 milyona yakın kişi okullarda cinsiyet kimliğine ilişkin öğretim politikalarına karşı, ülke çapında tepkisini göstermek için büyük protesto gerçekleştirdi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, aileler okullardaki LGBT dayatmasına karşı gerçekleştirilen büyük aile yürüyüşünde binlerce kişi tarafından "Ellerinizi çocuklarımızdan çekin" ve "Çocuklarımızı rahat bırakın" pankartları açıldı.

Ülke yangın yeriyken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceğini savunmuştu.

Her inançtan ve kökenden insan, devlet tarafından okullarda LGBT dayatmasına maruz kalan çocuklarını korumak için buluştu.

Kanada'da bir okulda LGBT etkinliğine katılmayan Müslüman öğrencilere öğretmenin verdiği tepki tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.

Sınıfta bulunan Müslüman öğrenciler LGBT dayatmasına maruz kalmıştı.

Sosyal medyaya düşen ses kayıtlarında zorbalığa yeltenen öğretmenin "Dininiz, ten renginiz, ne olursa olsun ön yargıya uğramak istemiyorsanız, o zaman farklı olan insanlara da saygı göstermelisiniz." dediği duyulmuştu.

Sözde Onur ayını kutlayan LGBT'lilerin etkinliğine katılmayan öğrencilere skandal argümanlar ile tepki gösteren öğretmenin ses kaydı ülkede oldukça çok tepki almıştı.

Toronto'da gerçekleştirilen "Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş" mitingi din, dil, ırk ayırt etmeksizin insanların LGBT sapkınlığına karşı tepkisini bir kez daha göstermiş oldu.

İşte Toronto'da LGBT sapkınlığına karşı yapılan "Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş" kapsamında gerçekleştirilen mitingden görüntüler...