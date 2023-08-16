100 yılın en ölümcül orman yangını

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii'deki orman yangınlarının, ABD'deki "bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını" olduğunu belirterek, mümkün olan en kısa sürede eyaleti ziyaret edeceğini söyledi.

Büyük Ada ve Maui Adası'nda süren 6 yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Yetkililerin 8 Ağustos'ta başlayan yangınlara nasıl müdahale ettiklerine ilişkin "kapsamlı inceleme" yapılacağı açıklandı.

Alevlerin yol açtığı tahribatın büyük kısmının yaşandığı tarihi Lahaina kasabası, yangınlar başladığından beri dün ilk kez bölgede ikamet edenlere açıldı, kara yoluyla ulaşım için tek alternatif Honoapiilani Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ancak yol, açıldıktan birkaç saat sonra acil servisler haricinde yeniden kapatıldı.

Yetkililer, Maui Adası'ndaki orman yangınlarının yol açtığı hasarı onarmanın uzun yıllar alacağını ifade etti.

Yangın, sadece Lahaina'da 1000'den fazla binada tahribata neden oldu.

Maui Adası'nda altı barınak tahliye edilenler için faaliyet gösteriyor. Yetkililer, otellerde barınma imkanı sağlamak için plan hazırladıklarını bildirdi.

Yüzlerce kişinin kayıp olmasından dolayı ölü sayısının artmasından endişeleniliyor.

Lahaina neredeyse tamamen yandı

Eyaletin ABD senatörlerinden Brian Schatz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangınların yol açtığı tahribatın büyük kısmının tarihi Lahaina kasabasında meydana geldiğini ve kasabanın "neredeyse tamamen yandığını" belirtmişti.

Hawaii Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Ed Sniffen da düzenlediği basın toplantısında, 11 binden fazla kişinin Maui'den uçakla tahliye edildiğini söylemişti.

Maui Adası, "felaket bölgesi" ilan edilmişti

ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtmişti.

Hawaii Valisi Josh Green, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının "ciddi ölçüde" artacağını kaydetmişti.

Başkan Biden ve eşi Jill Biden, "Dualarımız sevdiklerini kaybeden ailelerle" ifadesiyle yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletmişti.

Wisconsin'in Milwaukee kentinde ekonomi politikaları hakkında konuşan Biden, konuşmasına, tutumuyla ilgili eleştirilerin yöneltildiği Hawaii'deki yangınlarla mücadele çabalarıyla başladı.

Biden, yangınların ABD'deki "bir asırdan uzun süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını" olduğunu belirterek, neden olduğu hasara ve ölümlerin çok olmasına işaret etti.

"Eşim Jill ile mümkün olan en kısa sürede Hawaii'ye gideceğiz." diyen Biden, eyalet valisiyle bu konuyu görüştüklerini söyledi.

Biden Hawaii'ye gitmek istediğini belirtti ancak devam eden arama kurtarma çalışmalarını da kesintiye uğramamasından emin olmak istediği mesajını verdi.

Yangınlar nedeniyle yerlerinden olan kişilere de hane başına bir defaya mahsus 700 dolarlık ödeme yapılacağını duyuran Biden, Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) afetzedeler için çalışmalarından bahsetti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, hafta sonu Maui'deki yangınlarda artan ölü sayısıyla ilgili yorumu sorulduğunda "Yorumum yok." demesi ve daha sonra da konuyla ilgili sorulara yanıt vermemesi üzerine oldukça eleştirilen Biden'ın, Hawaii'yi ne zaman ziyaret edebileceğiyle ilgili "aktif görüşmeler" yaptıklarını söylemişti.

ABD'nin Hawaii eyaleti son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 99 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar, bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçerken ölü sayısının artması bekleniyor.