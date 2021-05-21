1,2 milyon dolarlık kokain kıyıya vurdu

ABD'nin güneydoğusunda yaklaşık 1,2 milyon dolar değerindeki kokain dolu paketler deniz kıyısına vurdu.

Alabama eyaletindeki Baldwin County'de yer alan Gulf Shores bölgesindeki paketler, sahile giden vatandaşlar tarafından bulundu.

Polis, pazartesi günü sahildeki birkaç kişiden şüpheli paketlere ilişkin ihbar alınca olay yerine gitti.

Gulf Shores Polis Teşkilatı sözcüsü Jason Woodruff, kıyıda 31 tane paket bulduklarını belirtti

Ekipler, yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki paketlerde kokain olduğunu doğruladı.

Uyuşturucuların henüz nereden geldiği ve nasıl kıyıya vurduğu tespit edilemedi. Polis teşkilatıyla eyaletteki kolluk kuvvetleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yaşananlardan sonra sahildeki devriye ve denetimler sıklaştırılırken, uyuşturucular salı günü ABD Gümrük ve Sınır Koruması yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Independent Türkçe