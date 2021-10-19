17 misyoner için fidye isteniyor

Haiti’de 17 misyoneri kaçıran çetenin, 17 milyon dolar (158,3 milyon Türk lirası) fidye istediği bildirildi.

The Wall Street Journal’daki habere göre, Haiti Adalet Bakanı Liszt Quitel, çetenin, cumartesi kaçırdıkları 16 Amerikalı ve bir Kanadalı misyonerin serbest bırakılması karşılığında her biri için 1 milyon dolar istediğini belirtti.

Quitel, Haiti polisi ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), misyonerlerin serbest bırakılması için çete üyeleriyle iletişime geçtiğini; misyonerlerin güvenli bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasının haftalar sürebileceğini ifade etti.

Misyonerlerin, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra cumartesi ABD'ye dönerken "400 Mawozo" adıyla bilinen çete tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.

Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanırken yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu sayı, 2020'nin tamamında 234'tü.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti'de bir çete tarafından kaçırılan ve aralarında çocukların da bulunduğu misyonerlerin kurtarılması için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini duyurmuştu.