252 yıl önce batan gemi kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı

North (Kuzey) Alabama, 150 yıldan uzun süre önce Rocky Dağları'ndaki madencilere erzak götürmek üzere Montana'ya doğru yol alırken Nebraska ve Güney Dakota sınırındaki Keçi Adası yakınlarında bir kütüğe takılıp nehrin dibine batan bir buharlı gemiydi.

Geminin kalıntıları ilk kez 1904'te görüldü ve o tarihten bu yana neredeyse sürekli olarak Missouri Nehri'nin suları altında kaldı. Fakat Missouri Ulusal Bayındırlık Nehri'nin Facebook'ta yaptığı paylaşıma göre, düşük su seviyesi gemiyi tekrar görünür hale getirdi.

North Alabama, battığında 12 bin dolar değerinde (bugün yaklaşık 300 bin dolar) kargoyla Iowa eyaletindeki Sioux City'den Montana'daki Yellowstone County'ye doğru yol alıyordu. Geminin kaptanı kazada hayatını kaybederken, onunla birlikte kaç kişinin daha yaşamını yitirdiği bilinmiyor.

Missouri Nehri boyunca seyahat edenler için tarihi bir merak konusu olsa da geminin kalıntılarının aniden ortaya çıkması, dünyanın bu yaz yaşadığı küresel ısınmanın ciddi etkilerini gösteriyor.

ABD, Avrupa ve Asya'daki nehirlerde su seviyesinin son aylarda hızla düşmesine neden olan şiddetli kuraklıklar, daha önce su altında kalmış gemiler, heykeller, bombalar, fosiller ve hatta Teksas'taki dinozor ayak izleri gibi tarihi eserleri su yüzüne çıkardı.

Düşük su seviyeleri, şiddetli kuraklığın Tuna ve Ren Nehirleri boyunca deniz taşımacılığı rotalarını ve gemi yolculuklarını sekteye uğrattığı Orta Avrupa'da özellikle ciddi boyutlara ulaştı. Bu, insanlığın iklim değişikliğinin en kötü etkilerini durdurmak üzere harekete geçmek için sınırlı bir süreye sahip olduğu konusunda halihazırda uyarıda bulunan bilim insanlarını endişelendiren bir olgu oldu.

Kaynak: Independent Türkçe