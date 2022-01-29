26 yıl sonra idam edildi

ABD'nin Alabama eyaletinde bir mahkumun 1996'da işlediği cinayetten dolayı aldığı idam cezası infaz edildi.

Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin itirazında belirtilen 43 yaşındaki Matthew Reeves'in 'zihinsel engelli' olduğu iddialarını reddetti.

Reeves'in infazı Holman Hapishanesi'nde zehirli iğneyle gerçekleştirildi. Mahkumun ölmeden önce "son sözünün" olmadığı belirtildi. Hapishane yetkilileri, Johnson'ın ailesinden bazılarının infaza tanık olduğunu söyledi.

Bir savunma uzmanı, Reeves'in birinci sınıf okuma seviyesine ve 4 yaşında birinin dil yeterliliğine sahip olduğunu rapor etmişti. Ancak yargıçlar, Reeves'in seçim yapmasını engelleyecek bir durumun olmadığını kaydetti.

Eyalet Valisi Kay Ivey yaptığı açıklamada, Reeves'in ölüm cezası "adil ve bu gece adalet yerini buldu" dedi.

Reeves, 1996'da kendisini arabasına alan Willie Johnson Jr.'ı öldürmekten suçlu bulundu.

Yetkililer, o dönem 18 yaşında olan Reeves'in Johnson'ı öldürüp 360 dolarını çaldıktan sonra, bir partiye giderek eğlendiğini kaydetti. Görgü tanıkları kutlama sırasında Reeves'in ellerinde kan lekesi olduğunu bildirdi.

Alabama, idamlarda 2002'den sonra elektrikli sandalyeden öldürücü enjeksiyona geçti. Yeni yöntem, mahkumun soluduğu oksijeni nitrojenle değiştirerek ölüme neden oluyor.

Kaynak: Euronews