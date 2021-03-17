Yoga Alabama okullarına geri döndü

Karar 25’e karşı 72 oyla alındı.

Buna göre eyaletteki ilk ve orta dereceli okullarda yogaya izin verilip verilmemesi konusunda okulların yetkilendirilmesi kabul edildi. Tasarı son onay için Alabama Senatosu'na gönderildi.

Time'ın haberine göre, alınan karar uyarınca okullarda yapılan yoganın hareketler ve esnemelerle sınırlı kalacağı; mantraları kullanmanın ya da Hint geleneğine özgü namaste gibi selamlama şekillerinin öğretilmesinin yasak olduğu belirtildi.

Tasarının destekçisi Demokratik Temsilci Jeremy Gray, bazı beden eğitimi öğretmenlerinin yasak olduğunu bilmeden sınıflarında yoga yaptırdığını, kimilerinin de eğitimin internet üzerinden gerçekleştiği bir sırada bu dersi vermek istediğini söyledi.

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde Amerikan futbolu oynamış olan Gray yogayla futbol sayesinde tanıştığını belirtirken, bu tür egzersizlerin öğrencilere zihinsel ve fiziksel faydalar sağlayabileceğini de ifade etti.

Gray, "Yedi yıldır yoganın içindeyim. Yoganın faydalarını biliyorum. Tam bana hitap ediyordu. Alabama için de iyi olacağını düşünüyorum" dedi. Demokrat Temsilci ayrıca, öğrencilerin yoga derslerine katılmayıp başka bir etkinliğe dahil olmak gibi bir seçeneğinin olduğunu söyledi.

Tasarıya göre öğrencilere yaptırılan hareketlerin ve egzersizlerin yalnızca İngilizce adlara sahip olması gerekiyor.

Alabama Eğitim Kurulu, 1993'te devlet okullarındaki sınıflarda yoga, hipnoz ve meditasyonu men eden bir karar almıştı. Söz konusu yasakta eyaletteki muhafazakar gruplar önemli rol üstlenmişti.

ABD'de yoga yapan kişi sayısının 2013'te 20 milyon civarında olduğu kaydeden Forbes'a göre, Yoga Journal ve Yoga Alliance tarafından 2016'da gerçekleştirilen bir anket bu rakamın 37 milyona ulaştığını ortaya koymuştu.