29 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri çalındı

Facebook geçtiğimiz günlerde yaşanan güvenlik açığı probleminde 29 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığını doğruladı, FBI ile olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Açıklamada saldırının arkasında kimin olduğuna dair bilgi verilmedi.

Şirket Eylül ayında "Güvenlik Güncellemesi" başlığıyla yaptığı resmi açıklamada, Facebook mühendislerinin 25 Eylül Salı günü de yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik sorunu tespit ettiklerini duyurmuştu.

Facebook güvenlik sorunun neden veya kimlerden kaynaklandığı konusundaki araştırmaların devam ettiğini vurgularken; saldırganlar, kullanıcıların kendi profillerinin neye benzediğini görmesini sağlayan Facebook'un bir kodundaki güvenlik açığından yararlandı. Saldırganlar, bu açıktan yararlanarak, kullanıcıların Facebook hesapları için kullanılan dijital erişim şifrelerini çaldı.

Toplamda 90 milyondan fazla kişinin şifresi sıfırlandı. Son saldırıdan etkilenen hesaplar arasında Türkiye'den de önemli sayıda kullanıcının yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net