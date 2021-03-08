Anne: Oğluma hiç fırsat vermediler

Baltimore şehrindeki Augusta Fells Savage Görsel Sanatlar Enstitüsü'nde okuyan öğrenci 22 dersten kaldı, 3 dersten geçti ve ilk üç yılda 272 gün devamsızlık yaptı.

Buna rağmen öğrenci 0,13 ortalamayla 120 kişilik sınıfta 62'inci olarak "en başarılılar" arasına girdi.

Son sınıfına geldiğinde not ortalaması ve kaldığı dersler nedeniyle mezun olmasına izin verilmeyen öğrencinin annesiyse okul yönetimine tepki gösterdi.

Tiffany France, oğlunun durumuyla ilgili kendisine yıllar boyunca hiçbir bilgilendirme yapılmadığını ve "okulun oğlunu yüzüstü bıraktığını" iddia etti.

France, "Okul yapması gereken işte başarısız oldu. Tamamıyla çuvalladılar, sorun da bu. Oğlum bunu hak etmedi" dedi.

Anne, üç çocuğa baktığını ve üç farklı işte çalıştığını, oğlunun durumundan şubata kadar haberdar olmadığını öne sürdü. Oğlunun derslerden başarısız olmasına rağmen okulun bir dönem üstteki dersleri almasına izin verdiğini ve bu konuda hiçbir müdahalede bulunmadıklarını iddia etti.

"Oğluma hiçbir fırsat vermediler" diyen anne "Benimle iletişime geçmeleri gerekirdi, üç yıl önce bana haber vermeliydiler" ifadelerini kullandı.

Sözkonusu durum lise için kronik bir sorun gibi görünüyor. Fox 45, lisede yüzlerce öğrencinin derslere girmediğini ortaya çıkardı.

Okul, yaşananlar üzerine Fox 45'e gönderdiği açıklamada, öğrencilerin yazın posta yoluyla akademik durumlarıyla ilgili bilgilendirildiğini savundu. Ayrıca öğrenciler devamsızlık yaptığında velilere otomatik ses kayıtlarından oluşan bilgilendirme mesajları gönderildiği belirtildi.

Bunlara ek olarak okulun açıklamasında, yetkililerin ev ziyaretlerinde bulunarak öğrencilere göz kulak olduğu da iddia edildi. France ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak kimsenin evlerine gelmediğini belirtti.

Anne, oğlunu liseden aldırarak 2023'e kadar mezun olabilmesi için hızlandırılmış bir eğitim programına yazdırdı.

Eyalet eğitim yetkilileriyse olayla ilişkili soruşturma başlattı.

Kaynak: Independent Türkçe