İkisi çocuk 5 kişiyi ısıran kır kurdu San Francisco'da yakalandı

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Dairesi, yaklaşık 8 aydır toplumda huzursuzluğa yol açan hayvanın San Francisco'nun Moraga banliyösünde yakalandığını doğruladı.

Balık ve Yaban Hayatı Dairesi'nden Yüzbaşı Patrick Foy, San Francisco Chronicle'a haberi doğrularken, "Bu, toplum için büyük bir rahatlama" dedi.

Halk nihayet yeniden doğanın tadını çıkarabilir.

Kır kurdu, üç yaşındaki bir kız ve başka bir çocuk dahil olmak üzere 5 kişiyi ısırmıştı. Tüm saldırılar Moraga ve Lafayette banliyöleri arasında, yaklaşık 3 km içinde meydana geldi.

DNA sonuçları, yakalanan ve ötanazi uygulanan kır kurdunun son 8 aydaki 5 saldırıdan sorumlu olduğunu doğruladı.

Erkek hayvanın yakalanmasında Kaliforniya yaban hayatı yetkililerinin ABD Tarım Bakanlığı ve üç yerel polis departmanıyla işbirliği yaparak yürüttüğü, yemli kapan tuzaklar kurmayı içeren 16 günlük bir arama rol oynadı.

Sonrasında Davis'teki Kaliforniya Üniversitesi'nin veterinerlik personelinin ölen hayvan üzerinde kuduz testi yapması bekleniyordu. Yetkililer, hayvanın kuduz olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını ancak bunun standart prosedür olduğunu söyledi.

Kır kurdunun tuhaf davranışları ilk olarak 9 Temmuz'da, parkın yakınındaki bir otoparkta iki yaşındaki bir erkek çocuğu ısırdığında başladı. Hayvan, çocuğu ancak dadısı bisiklet kaskıyla kafasına vurduktan sonra bıraktı.

Yetkililer, olayın münferit bir vaka olmasını umdu. Ancak hayvan daha sonra 4 Aralık'ta tekrar ortaya çıktı ve lise sahasında çalışmakta olan 45 yaşındaki bir adama saldırdı.

Ardından üç saldırı daha gerçekleşti: 15 Aralık'ta bir erkek mağaza görevlisi, 16 Şubat'ta üç yaşında bir kız ve 19 Şubat'ta başka bir adam.

Yüzbaşı Foy, faili ararken birkaç kır kurdu yakalandığını ve onlara ötanazi uygulandığını açıkladı. Daha sonra her bir kır kurdundan alınan DNA örnekleri, 5 mağdurdan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma, yetkililerin elinde doğru hayvanın olmadığını gösterdi.

Foy "Birçok tam gün ve gece çalışma, tuzakların düzenli izlenmesi ve halkla konuşmalar gerekti" dedi.

İnsanların ne kadar zaman ve mesai harcadığımız hakkında hiçbir fikri yok.

Foy, "Kimse işi gereği bir kır kurdunu öldürmek istemez" diye ekledi.

Ama şimdi yapıldığına göre, bu, toplumumuz için çok büyük bir rahatlama demek.

Yetkililer, hayvanın yakalanmasının endişeli sakinleri rahatlatacağını umuyordu.

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Dairesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Kurumların samimi umudu, yerel halkın önemli ölçüde azalmış kaygıyla sokakları yeniden canlandırabilmesi ve toplumun açık hava eğlencesinin hâlâ çok güvenli olduğunu bilmesi" dedi.