52. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Kurulu tamamlandı

OAS Genel Sekreteri Luis Almagro ve Peru Dışişleri Bakanı Cesar Landa, Lima'da düzenlenen 52. OAS Genel Kurulu'nun kapanışında konuştu.

Almagro, genel kurulda delegasyonların, kıtadaki toplumsal eşitsizlik ve ayrımcılık değişkenleri ile bunları aşmak için izlenecek yolu belirlediklerini söyledi.

Her insanın hakkının korunması gerektiğini vurgulayan Almagro, "Yoksullukla mücadelede daha etkin olmalı, herkese daha fazla ve daha iyi eğitim vermeliyiz." diye konuştu.

Peru Dışişleri Bakanı Landa, Genel Kurul'un 22 dışişleri bakanı ve 37 ülkeden gözlemcinin katılımıyla oldukça başarılı şekilde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

"Bu toplantı bize, bölgesel bağlamda dürüstlük ve aciliyet duygusuyla her türlü ayrımcılığı azaltmak için çalışma fırsatı sundu." diyen Landa, genel kurulun sonuçlarının OAS ülkelerinin ortak şekilde maruz kaldıkları kriz ve belirsizliğin damgasını vurduğu bir bağlamda ele alındığını söyledi.

Landa, yoksullukla mücadeleye dikkati çekerek, "Eşitsizliğin en bariz alameti olan yoksulluk ile mücadele ihtiyacı ve nüfusun geniş kitlelerinin dışlanması, Peru'nun bu bildirgeyi sunmak için sahip olduğu motivasyonun merkezi unsuruydu." ifadesini kullandı.

"Eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı birlikte" temasıyla düzenlenen genel kurulda Nikaragua ve Haiti'deki durum, kapsayıcı sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, Amerika kıtasında gıda ve beslenme güvenliğinin durumu, Kolombiya'daki barış süreci ve Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'ın uğradığı suikast girişimine karşı ülke halkıyla dayanışma gibi konular ele alındı.

Genel kurulda yapılan oylamada Amerikalılar Arası Hukuk Komitesi'ne Meksikalı Alejandro Alday Gonzalez, Dominikli Julio Jose Rojas ve Brezilyalı George Rodrigo Bandeira seçildi.