5200 asker Meksika sınırına doğru yola çıktı

Orta Amerika'dan Meksika'da ilerleyen binlerce göçmenin ABD'ye girişine engel olmak için 5 bin 200 asker sınıra yollandı.

Sadık Vatansever Operasyonu adı altında Meksika sınırına en az 5200 ABD askerinin yanısıra onlarca helikopter ve insansız hava aracı da gönderilecek.

Teksas, Arizona ve Kaliforniya'daki 26 sınır geçiş noktasına konuşlandırılacak 5 bin 200 asker, silah da taşıyacak. Bunlar, nisanda sınıra konuşlandırılmış bulunan 2092 Ulusal Muhafız mensubuna destek verecek.

Açıklamayı yapan ABD Kuzey Saha Komutanı Orgeneral Terrence John O'Shaughnessy, "Bu hafta sonuna kadar 5200'ün üzerinde askeri güney sınırına sevk etmiş olacağız. Bu sadece operasyonun başlangıcıdır. Bu sayıları ayarlamaya devam edeceğiz" dedi. Onlarca hava aracı da sevk edileceğini belirten O'Shaughnessy, "Helikopterler, federal ajanların en ücra köşelere ulaşmalarınu ve havadan iniş yapıp kanunları uygulama faaliyetlerinde bulunmalarını sağlayacak" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmiş, polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da sallarla Meksika tarafına geçmek için Suchiate Nehri'ne atlamıştı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net