53 göçmenin öldüğü olayla ilgili iddianame hazırlandı

ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda 53 göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

San Antonio'daki davaya bakan jüri, 46 yaşındaki Homero Zamorano Jr. ve 28 yaşındaki Christian Martinez'i "ölümle sonuçlanan yasa dışı yollardan göçmenleri taşımak ve göçmenleri taşımak için komplo kurmakla" suçladı.

Şüphelilerin duruşmaya kadar gözaltında kalacağı belirtildi.

Martinez'in avukatı David Shearer, iddianame hakkında yorum yapmayı reddetti.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, polis memurları, kamyonun sürücüsü olduğu tahmin edilen Zamorano'yu yakındaki bir çalılıkta saklandığını gördükten sonra gözaltına aldı.

Zamorano'nun cep telefonu incelemesi, Martinez ile kaçakçılıkla ilgili aramalarını ortaya çıkardı.

İddianameye göre, 18 tekerlekli bir aracın kontrol noktasından geçtiği anı gösteren video, sürücünün Zamorano'nun tanımına uyduğunu gösterdi.

Olay

Yerel yetkililer, 28 Haziran’da San Antonio'da terk edilmiş bir kamyonda 50 göçmenin cesedinin bulunduğunu, 4'ü çocuk 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Daha sonra kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirilmişti.

Göçmenlerin, yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtilmişti.