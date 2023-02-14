6 polise siyahi Williams'ın gözaltı işlemi sırasında ölmesinin ardından mecburi izin

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 6 polis memuru, siyahi Darryl Tyree Williams'ın gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybettiğini gösteren video kayıtlarının yayımlanması sonrası zorunlu izinle uzaklaştırıldı.

Raleigh Polis Departmanı yetkilileri, 32 yaşındaki siyahi adamın gözaltı işlemi esnasında ölümüne yol açan 6 polisin, yürütülen soruşturma kapsamında idari izinle uzaklaştırıldığını açıkladı.

Polis tutanaklarında 17 Ocak'ta park halindeki aracın içinde uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Willams'ın, aynı gece kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Wake Bölge Savcısı Lorrin Freeman, görüntülerin paylaşılmasından sonra yaptığı açıklamada, Williams'ın ölüm nedenine dair otopsinin tamamlandığını ancak yetkililerin Baş Tıbbi Muayene Ofisi'nden nihai rapor beklediklerini söyledi.

- Polis, 3 defa şok tabancası kullandı

Raleigh polisinin vücut, araç ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini içeren video kaydında gözaltı işlemine direnen Williams'ı etkisiz hale getirmek için 3 defa çok tabancası kullanıldığı görüldü.

Tutanaklarda araçtan çıkarılan Williams'ın "cebindeki bir doların arasında toz halinde uyuşturucu bulunması üzerine" polisin gözaltı kararı aldığı belirtilirken görüntülerde 6 polise karşı direnen siyahı adamın bir ara kurtularak kaçması ancak ayağı takılarak düşmesi yer aldı.

Yaklaşık 12 dakikalık video kaydında polislerin, "Kalp sorunum var." demesine rağmen üçüncü defa şok tabancasını kullandıkları ve hemen ardından Williams'ın fenalaştığı tespit edildi.

Video kaydında Williams'a kalp masajı yapan polisin, bilincini kaybeden adamı uyandırmayı denediği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu konuda başarılı olamadığı görüldü.

Görüntü kayıtlarında olmasa da polis tutanağında Williams'ın aracında biri çalıntı olduğu anlaşılan iki silahın bulunduğu bilgisi yer aldı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde de 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle arabasından indirilerek gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüş, hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.