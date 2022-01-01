65 el üst üste ateş edildi: 6 yaralı

ABD’nin Philedelphia şehrinde iki kişi çevreye rastgele ateş açtı.

Rastgele ateş açma olayıyla ilgili açıklama yapan polis, bölgede toplam 65 el ateş edildiğini duyurdu.

1'i ağır 6 yaralı

Saldırı sonucu 21 yaşındaki bir kadın birçok yerinden vurularak hastaneye kaldırılırken bölgede bulunan 5 kişi daha silahlı saldırı da yaralandı.

Pek çok otomobil de yaşanan olaydan zarar gördü.

Yetkililer şehirde 2021 yılında 559 cinayetin işlendiğini bunun 1960’tan beri görülen en yüksek rakam olduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber