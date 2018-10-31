7 bin asker Meksika sınırına...

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, Pentagon'un ihtiyaç halinde ABD'nin güney sınırına 7 bin asker konuşlandırabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada sayının her an ihtiyaca göre değişebileceği söylendi.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan “göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldı. Sayının her geçen gün daha da artacağı düşünülüyor. Trump ise göçmenlerin ABD'ye girişini engellemek için tehditlerine devam ediyor. ABD Başkanı bugün resmi twitter adresinden, göçmen kafilesinin oldukça kötü insanlardan oluştuğunu, Meksikalı askerlerin göçmenleri ABD sınırına ulaşmadan durdurmaları gerektiğini fakat askerlerin göçmenleri durduramadığını ya da durdurmak istemediğini yazdı.

Göçmenlere karşı sarf ettiği sert ifadeleri yineleyen Trump, ABD Ordusu'nun güney sınırında konuşlandığını, daha çok askerin sınıra yönlendirildiğini ve göçmenlerin ABD'ye yasal yollarla gelmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net