8 yaşındaki çocuğa yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı

Baba, oğlu için Dallas şehrindeki Grand Prairie bölgesinde yer alan aşılama merkezinden çevrimiçi randevu aldı.

Çocuk sağlığı uzmanı Marcial Oquendo, babanın internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabildiği ve kendisine QR kodu verildiği için oğlunun aşılanabildiğini düşündüğünü belirtti.

Grand Prairie İtfaiye Teşkilatı'nın başındaki Rober Fite, çocuğun tesiste bulunan 3 bin 800 kişiyle birlikte aşılandığını doğruladı.

Fite, aşıyı yapan sağlık çalışanını tespit edip bu sorunun nasıl ortaya çıktığını araştıracaklarını söyledi.

İtfaiye şefi, şöyle konuştu:

(Baba ve oğul) arabadalar, ellerinde aşı kodları var. Sağlık görevlisi de o gün diğer binlerce insana yaptığı gibi onlara da aşı uyguluyor. Çocuğun 18 yaş altı olduğunu fark etmiyor.

Fife, "Eğer bir kişi sistemden kod almışsa kimin kayıt yaptırıp kimin kayıt yaptıramayacağını anlamış olduklarını farz ediyoruz. Fakat 18 yaş altı biri nasıl sisteme kayıt olabiliyor, bununla ilgili sorularımız var tabii ki" dedi.

Oquendo'ysa Dallas County Tıp Birliği ve Pediatri Birliği'ne durumu haber verdiğini belirterek "Bir sonraki adımımızı planlamaya çalışıyoruz" dedi.

Dallas County yargıcı Clay Jenkins, olayın "insan hatasıyla" gerçekleştiğini belirtti:

Çocuk, aşılanmaya uygun olmayan listesine alınmıştı. Personel hatası nedeniyle bu liste 50 yaş altı aşılanabilir kişilerin listesiyle karıştırılmış, 18 yaş altı kişilerin isimleri listeden çıkarılmamış.

Jenkins, "Benzer bir durumun tekrarlanmamasını sağlamak için IT birimimizin üçüncü parti şirketle görüşmeleri sürüyor. Sistemi tamamen otomatikleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

ABD'de Moderna ve Johnson & Johnson'ın aşıları yalnızca 18 yaş ve üstü kişilere uygulanırken, Pfizer aşılarıysa 16 yaş ve üzerine uygulanıyor.