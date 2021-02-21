ABD, 95 yaşındaki eski Nazi kampı gardiyanını sınır dışı etti

Friedrich Karl Berger ismindeki gardiyanın cinayetten yargılanması bekleniyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, Alman vatandaşı Berger'in 1945'te Neuengamme toplama kampına gardiyan olarak görev yapmak üzere Almanya'ya gönderildiğini açıkladı. Dava, ABD Adalet Bakanlığı tarafından araştırıldı.

Alman yetkililer Berger'in cumartesi günü Frankfurt'a geldiğini ve sorgulanmak üzere Hesse eyaleti müfettişlerine teslim edildiğini doğruladı.

ABD'de Tennessee mahkemesi bu ay Berger'in sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Berger, ABD makamlarına, Neuengamme toplama kampının bir yan kampta savaşın sonuna doğru birkaç hafta gardiyan olarak görev yaptığını itiraf etti, ancak herhangi bir taciz veya cinayet gözlemlemediğini söyledi. Berger, ayrıca 70 mahkumun ölümüyle sonuçlanan kampın zorunlu tahliyesinde mahkumlara eşlik etti.

Alman polisinin, savcılardan Almanya'ya döndükten sonra tekrar sorgulanmasını istediği Berger'in cinayetten yargılanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: EURONEWS